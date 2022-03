Klimaschutz fängt in den Kommunen an - dieses Motto will sich nun auch die Gemeinde Aschheim zu Herzen nehmen. Angestoßen durch einen Antrag der Grünen-Fraktion im Gemeinderat hat der Umweltausschuss beschlossen, dass die Gemeinde ihre Möglichkeiten zum Aufbau von Windenergieanlagen wie auch weiteren erneuerbaren Energieformen näher untersuchen soll. Ein Vortrag der Experten der unabhängigen Energieagentur Ebersberg-München hatte unter den Kommunalpolitikern eine Debatte in Gang gesetzt, die nun in den Entschluss mündete, das Windenergie-Potenzial auf den gemeindlichen Flächen, beispielsweise auch zwischen Aschheim und Dornach, noch einmal genau prüfen zu lassen und auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu analysieren. Außerdem sollen mögliche Standorte für Wasserkraft gesucht und die kommunalen Gebäude auf ihre Tauglichkeit hin untersucht werden, Photovoltaikanlagen auf dem Dach zu tragen.