6. August 2018, 21:56 Uhr Aschheim Führung im Museum

Die beiden ehemaligen Dörfer Dornach und Aschheim können auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits vor 4500 Jahren siedelten hier die erste Menschen, wie archäologische Funde belegen. Die Dauerausstellung im Aschheim-Museum zeigt anschaulich, wie sich die Gegend vom Ende der Jungsteinzeit bis heute entwickelt hat - unter anderem mit einem historischen Keltengrab, einer bronzenen Statuette der Göttin Athene oder den Belegen, dass im Jahr 756 die erste bayerische Landessynode in Aschheim stattfand. In den Sommerferien ist das Aschheim-Museum jeweils montags und mittwochs von 16 bis 19 Uhr sowie am Donnerstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die monatliche Sonntagsöffnung findet ausnahmsweise am zweiten Sonntag des Monats, am 12. August, von 14 bis 17 Uhr statt. Die kostenlose Führung beginnt um 14.30 Uhr.