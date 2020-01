Es ist mehr als 100 Jahre her, dass die ersten weiblichen Abgeordneten in den Bayerischen Landtag gewählt wurden. Mit welchen Vorteilen sie zu kämpfen hatten und wie schwierig es für sie war, sich gegen ihre männlichen Kollegen durchzusetzen, zeigt eine inszenierte Lesung am Donnerstag, 16. Januar, von 19.30 Uhr an im Kulturellen Gebäude in Aschheim. "Hysterische Furien und schnatternde Gänse" - so lautet der Titel des Vortrags. Das Publikum erfährt, wie sich nach der Revolution 1918 die ersten Frauen solidarisierten und welche zum Teil ungewöhnlichen Maßnahmen sie ergriffen, um sich in dem männerdominierten Politikbetrieb zu behaupten. Die Münchner Kulturwissenschaftlerin Karin Sommer verfasste den Text dazu und liest ihn an diesem Abend, unterstützt von Elfie Kriester, Fritz Letsch und Anlis Spitzauer. Die VHS im Osten des Landkreises organisiert die Lesung gemeinsam mit der Gemeindebücherei Aschheim. Der Eintritt ist frei. Zugleich wird im Kulturellen Gebäude die Wanderausstellung "Die Mütter des Grundgesetzes" eröffnet. Sie zeigt bis Ende Januar Lebensbilder der Politikerinnen, die zum Entstehen des Grundgesetzes und der darin verankerten Gleichstellung von Frauen und Männern beitrugen. Der Eintritt ist frei.