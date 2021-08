Der Neubau der Turnhalle an der Kelten-Grundschule in Aschheim kommt voran. Das Rathaus hofft, dass der Ende 2019 begonnene Bau Ende des Jahres oder Anfang 2022 fertiggestellt werden kann. Insgesamt können dort in Zukunft laut Mitteilung der Gemeinde drei Schulklassen gleichzeitig Sportunterricht haben. In den Abendstunden wird die Turnhalle von Sportvereinen genutzt, wie bisher auch. Der Bau sei rundum von Grün umgeben, heißt es. Die Bepflanzung werde noch im Herbst 2021 ergänzt. In einem weiteren Bauabschnitt wird die Turnhalle mit der Grundschule unterirdisch verbunden. Etwa 8,5 Millionen Euro werden investiert. Der vorgegebene Kostenrahmen werde voraussichtlich eingehalten, heißt es.