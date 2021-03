Von Magdalena Scheck, Aschheim

Seit Anfang November ist das Autokino in Aschheim geschlossen, fast fünf Monate lang schon. Voller Hoffnung sind deshalb in der vergangenen Woche die Vorbereitungen für den Neustart gelaufen. Denn unter Einhaltung bestimmter Hygiene- und Abstandsvorlagen und solange die Inzidenz stabil unter der Marke von 100 bleiben würde, hätte der Lockdown an diesem Montag eigentlich für das Kino gelockert werden können, wie es in den seit dem 8. März geltenden Beschlüssen der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung festgelegt ist. Am vergangenen Donnerstag wurden die Erwartungen der Kinofans jedoch zunichte gemacht - in ganz Bayern soll es zunächst keine weiteren Lockerungen geben. Die Außengastronomie, Theater und Kinos müssen weiterhin geschlossen bleiben.

Dabei wäre es insbesondere im Freiluftkino leicht machbar, sich an die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu halten, wie Theaterleiter Stefan Mund sagt. "Uns ist natürlich wichtig, dass sich alle Menschen, die auf das Gelände kommen, an die vorgegebenen Regeln halten. Wir sind darin jetzt schon geübt und wollen unseren Besuchern ein stressfreies Erlebnis schenken und dafür sorgen, dass sie einfach mal vom Alltag abschalten können." Im Autokino sehen die Zuschauer die Vorstellungen auf riesigen Bildschirmen aus ihren eigenen Autos, der Ton des Films läuft über einen Radiokanal. Unter Einhaltung der Maskenpflicht sowie der Mindestabstände hätten sich die Zuschauer mit Snacks und Getränken von der Snackbar versorgen können und auch die Toiletten sollten geöffnet werden, ansonsten wäre das Verlassen der Autos auf dem Gelände nicht gestattet gewesen. "Um mehr Abstand zwischen den Autos zu gewähren, lassen wir zudem nur die Hälfte aller Autos rein als sonst", sagt Stefan Mund. Achten hätten die Besucher darauf müssen, dass sich in ihren Autos lediglich fünf Personen aus nur zwei Haushalten aufhalten dürfen.

Trotz eines Hygienekonzeptes muss das Autokino aber geschlossen bleiben. Bereits verkaufte Tickets werden automatisch storniert und erstattet. Das geplante Programm wurde abgesagt. Die Reaktionen auf den Social-Media-Profilen des Autokinos sind geprägt von Entsetzen, Frust und Verständnislosigkeit. Mund weiß: "Alle haben sich gefreut, dass wir wieder aufmachen. Die Resonanz auf Social Media und über unsere Hotline war riesengroß. Die Leute sind froh, wenn sie endlich wieder was Anderes machen können. Dementsprechend ist jedes Freizeitangebot, das Abwechslung bringt, für die Menschen eine Wohltat."