"Willkommen zurück" lautet das Motto des neuen Programms der Volkshochschule (VHS) im Osten des Landkreises München - dabei ist heuer auch in der zweiten Jahreshälfte vieles anders als sonst: Die meisten Führungen finden draußen statt und in Kooperation mit anderen Volkshochschulen gibt mehr als hundert Webseminare im Angebot. Kurse und Führungen sind bereits online unter www.vhsolm.de buchbar, das Programmheft wird Mitte September an alle Haushalte in Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim verteilt. Bei verschiedenen Führungen können Interessierte Aschheim und die Umgebung erkunden: Am Freitag, 23. Oktober, zeigt die AFK Geothermie, wie sich mit Thermalwasser heizen lässt. Bei einem Spaziergang am Speichersee am Samstag, 26. September, bekommen die Teilnehmer einen Einblick in die heimische Kräuterwelt und am Sonntag, 11. Oktober, radelt der Aschheimer Altbürgermeister Helmut Englmann mit Interessierten durch den Ort. Die Radtour führt entlang des früheren Aschheimer Bachs und vorbei an den ehemaligen Mühlen am Mühlbach. Aber auch München lässt sich mit der VHS neu entdecken - etwa bei einem Rundgang entlang der Isar am Donnerstag, 24. September, oder bei einer Führung am Samstag, 3. Oktober, die die Wiesn im Wandel der Zeit erläutert. Neben Führungen bietet die VHS auch im kommenden Semester Kurse an, unter anderem in den Bereichen Kunst, Kultur, Sprachen und Gesundheit. Dabei habe sich inzwischen das Online-Angebot neben dem Präsenzunterricht etabliert, schreibt VHS-Leiterin Carmen Stahl. Es sei möglich, die Online-Kurse unmittelbar zu starten, falls dies wegen Corona erforderlich sein sollte. Bei den Webseminaren, die verschiedene Volkshochschulen rund um München gemeinsam anbieten, können die Teilnehmer aus allen möglichen Bereichen etwas lernen - zum Beispiel, was man bei der Geldanlage in Aktien beachten sollte oder wie man sein Kind beim Umgang mit dem Internet unterstützen kann.