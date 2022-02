In Aschheim haben Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr am Mittwoch eine tonnenschwere Betonwand gesichert, die auf ein benachbartes Einfamilienhaus zu stürzen drohte. Unmittelbare Gefahr für Personen bestand nach Auskunft einer Polizeisprecherin nicht: Die Hausbewohner waren in Sicherheit gebracht worden; zudem hatte die Feuerwehr vorsorglich das Gas abgedreht. Auf dem direkt an die Bundestraße 471 angrenzenden Gelände einer nach Poing umgezogenen Textilfirma werden seit längerem die Gebäude abgerissen. Dabei erwies sich am Mittwochmittag eine rund 15 Meter hohe und 30 Meter lange Hallenwand als instabil. Nach Auskunft der Feuerwehr sei sie nicht im Boden verankert gewesen und hatte offensichtlich keine Verbindung mehr zur restlichen Konstruktion. Nach Einschaltung des Technischen Hilfswerks (THW) forderte die mit den Abbrucharbeiten beauftragte Baufirma schweres Gerät an: Mit drei großen Baggern wurde die Wand stabilisiert; den oberen Teil hielten Eisenketten zusammen. Danach sollte die Wand kontrolliert abgetragen werden. Weil für den Abend Orkanböen vorhergesagt waren, herrschte Zeitdruck. Während der Maßnahmen war der angrenzende Abschnitt der Industriestraße gesperrt.