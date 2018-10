24. Oktober 2018, 21:59 Uhr Aschheim Einbrecher auf der Flucht

Ohne Erfolg verlaufen ist eine Fahndung nach Einbrechern in Aschheim. Nach Polizeiangaben wurde in der Nacht zum Mittwoch bei einer Sicherheitsfirma ein Alarm ausgelöst, der sich auf ein Veranstaltungsgebäude im Bereich der Ismaninger Straße in Aschheim bezog. Die sofort gerufenen Polizisten fanden kurz darauf an dem Haus ein offenbar aufgebrochenes Fenster vor, von den Tätern fehlte jede Spur. Die Fahndung - auch unter Einbeziehung des Polizeihubschraubers - blieb ohne Ergebnis. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Telefon: 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.