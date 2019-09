Der Aschheimer Madlverein "Hoaße Hasn" feiert auch in diesem Jahr ein Weinfest. Am Freitag, 6. September, gibt es auf dem Dorfplatz eine Auswahl an Weinen, Essen und Musik. Beginn des Festes ist um 9 Uhr. Auf der Bühne steht die Band Cagey Strings, die während des Oktoberfests im Hacker-Festzelt auftritt. Von 22 Uhr an herrscht Barbetrieb und ein DJ legt auf.