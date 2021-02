Wer in guten Jahren Vorräte anlegt, der kann in schlechten Jahren davon zehren. Diesem "traditionellen Kaufmannsprinzip" folgt der Aschheimer Kämmerer Marco Zschoch seit Jahren. So konnte er den Mitgliedern des Finanzausschusses nun eine Haushaltsplanung vorlegen, die zwar im Vergleich zu den Vorjahren um einiges schlanker ausfällt, insgesamt aber auch 2021 zentrale Investitionen zulässt. Allerdings wird die Gemeinde einen Gutteil der geplanten Projekte aus ihren Rücklagen finanzieren müssen; von den derzeit noch etwa 15,3 Millionen Euro im Sparsäckel hat Zschoch mehr als 6,8 Millionen Euro zur Entnahme vorgesehen.

Zu den wichtigsten und größten Projekten in diesem Jahr zählen die Schulen. Die Sanierung der Kelten-Grundschule geht weiter, für die Turnhalle sind 1,5 Millionen Euro angesetzt, weitere 700 000 Euro für Baunebenkosten, Ausstattung und Außenanlagen. Für den Ersatzneubau des Kirchheimer Gymnasiums und die Planungen für das neue Gymnasium am Ort, die Aschheim wie auch für die Realschule mit den Nachbarn aus Kirchheim, Feldkirchen und dem Landkreis im Zweckverband weiterführende Schulen im Osten des Landkreises verantworten, schlagen insgesamt mehr als drei Millionen Euro zu Buche.

Weiter auf ihre Vorhabensliste gesetzt hat die Kommune die Planungen für die Sportanlagen in Aschheim wie in Dornach, die sie vorantreiben will. Auch die interkommunale Geothermiegesellschaft AFK wird ihr Netz weiter erweitern. Mehrere Ortsstraßen stehen zur Sanierung an, die Erweiterung der Kita an der Uttastraße wird fertiggestellt. Auch die Feuerwehren, der Bauhof sowie die Vereine sollen nicht leer ausgehen. Auf Null gesetzt hat die Gemeinde hingegen den Posten "Rathaus". Nachdem die Kommunalwahl 2020 neue Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat gebracht hat, wird die Entscheidung über Sanierung oder Ersatzneubau noch einmal neu aufgerollt.

Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten dem Haushalt mit einem Gesamtvolumen von knapp 57,2 Millionen Euro bei Investitionen von gut 8,8 Millionen (2020: 71,4 bei 22,8 Millionen Investitionen) einstimmig zu. Aschheim habe, versicherte der Kämmerer auf Nachfrage, auch ein Sicherungskonzept, falls durch die Ermittlungen im Fall des pleite gegangenen Zahlungsdienstleisters Wirecard noch Steuerrückzahlungsforderungen auf die Gemeinde zukämen.