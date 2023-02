Die Aschheimer CSU hat einen neuen Ortsvorsitzenden. Nach zwölf Jahren an der Spitze hat Rolf Dettweiler das Amt an Florian Meier übergeben. Meier, 37, war bislang bereits stellvertretender Ortsvorsitzender und ist auch in der Gemeinderats-Fraktion der CSU in Aschheim Dettweilers Stellvertreter. Meier dankte Dettweiler für seine lange Arbeit in sehr schwierigen Zeiten - mit zwei Bürgerentscheiden und erheblichem Bürgerprotest war das CSU-geführte Rathaus in der jüngeren Vergangenheit konfrontiert.

Dettweiler hatte den Vorsitz 2011 von Hansjosef Friedrich übernommen. Der Informatiker bleibt weiterhin als stellvertretender Vorsitzender aktiv. Neben ihm agieren Maria Knoller und Regina Bauer als Stellvertreterinnen. Den Vorstand komplettieren Uwe Kleinewiese, Uschi Niedermeier, Alexander Opfolter, Bernhard Aschenbrenner, Miriam da Silva, Helmut Heinrich, Georg Hornburger, Gaby Kasberger und Bernhard Stilling.