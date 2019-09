Conni ist vielen Jungen und Mächen durch Bücher und Hörspiele bekannt. Seit vielen Jahren haben Kinder verfolgt, wie das blonde Mädchen das Radfahren und das Reiten lernte, wie sie eine Katze bekam und beim Zahnarzt war. In Aschheim können Kinder am Sonntag, 22. September, nun ein Conni-Musical sehen. Diesmal geht es darum, wie aufregend die Schule ist und was sie dort mit ihren Freunden erlebt. Dabei werden die Zuschauer Teil der Inszenierung. Die Produktion stammt vom Cocomico-Theater. Beginn der Aufführung im Kulturellen Gebäude in Aschheim an der Münchner Straße 8 ist um 15 Uhr. Ermäßigte Karten gibt es von sofort an ausschließlich im Kulturamt im Rathaus (Telefon: 089/90 99 78 28).