Von Anna-Maria Salmen, Aschheim

Die Türen am Seiteneingang des ehemaligen Rewe-Supermarkts in der Aschheimer Saturnstraße stehen an diesem Dienstagnachmittag offen. Versperrt ist der Durchgang zwar durch zwei hüfthohe Regale, doch der Blick auf den kleinen Lagerraum dahinter ist frei. Winzige grüne Pflanzen reihen sich ordentlich auf einer Theke aneinander. Ein Mitarbeiter trägt von draußen ein Paket aus einem Transporter herein, auch darin befinden sich die nur wenige Zentimeter hohen Pflänzchen. Geht man näher heran, entfaltet sich leicht, aber doch deutlich wahrnehmbar ein charakteristischer Geruch.