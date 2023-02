Von Irmengard Gnau, Aschheim

Der Aschheimer Bürgermeister Thomas Glashauser kehrt voraussichtlich erst in gut zwei Monaten wieder auf seinen Posten zurück. Für seinen Stellvertreter Robert Ertl (Freie Wähler) bedeutet das, dass er weiter den Spagat hinbekommen muss zwischen seinem Beruf und den Amtsgeschäften im Rathaus der 10 000-Einwohner-Gemeinde im Landkreis München. Allerdings soll die Arbeit nun noch stärker auf mehrere Schultern verteilt werden.

Ende September 2022 hatte der hauptamtliche Erste Bürgermeister Glashauser mitgeteilt, dass er sein Amt ruhen lässt, um sich wegen eines Burn-outs in Behandlung zu begeben. Seitdem hat der ehrenamtliche Zweite Bürgermeister den Platz auf dem Chefsessel eingenommen. Um das zu ermöglichen, hatte er mit seinem Arbeitgeber vereinbart, dass er bis 31. Januar in seinem Job im Klinikum Eberberg kürzer tritt. Doch inzwischen ist klar, dass Glashauser noch längere Zeit fehlen wird. Eigenen Angaben zufolge hat der Erste Bürgermeister Ende Januar eine Therapie begonnen; diese soll bis zu zwölf Wochen dauern können.

Ertl hat deshalb nach eigenen Angaben noch einmal mit seinem Arbeitgeber gesprochen. Er leitet in der Kreisklinik Ebersberg den Bereich Medizintechnik, in den vergangenen Monaten war die Arbeitsbelastung dort geringer, sodass er mehrere Tage die Woche im Rathaus verbringen konnte. Nun aber mehren sich die Aufgaben im Krankenhaus wieder. Dennoch will Ertl die Gemeinde nicht im Stich lassen. "Ich werde in der Klinik alles erledigen, was nötig ist und gleichzeitig versuchen, alles Anfallende im Rathaus zu erfüllen", sagt der 57-Jährige.

Das ist freilich nicht wenig. Die Gemeinde beschäftigt knapp 180 Personen, allein 50 davon im Rathaus. "Es geht jetzt darum, den Laden am Laufen zu halten mit den Kapazitäten, die die Stellvertreter haben", sagt Geschäftsführer Christian Schürer, der seit 1999 für die Kommune arbeitet. Natürlich sei die jetzige Situation eine Herausforderung für die Gemeinde, aber man nehme diese Herausforderung an, auch als Verwaltung. So tritt auch Schürer inzwischen öfter bei Außenterminen in Erscheinung.

Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung sei insgesamt sehr gut, sagt Ertl dankbar. Außerdem lässt das Aschheimer Rathaus derzeit prüfen, wie die Fülle an Aufgaben auf noch mehr Schultern verteilt werden kann. Dabei geht es auch darum, ob Ertl etwa einzelne Aufgabengebiete an seine Stellvertreterin, die Dritte Bürgermeisterin Marion Seitz (Grüne) delegieren darf. Mit diesen Methoden und dem gemeinsamen Kraftakt will die Kommune die Zeit ohne Ersten Bürgermeister möglichst gut überbrücken.

Eine Diskussion um eine mögliche Neuwahl gibt es im Ort derzeit nicht. Glashauser erhält von allen Seiten Unterstützung dafür, dass er seine Erkrankung öffentlich gemacht hat und sich behandeln lässt. In einem Radiointerview hat der Bürgermeister sich kürzlich zu seiner Erkrankung geäußert; in diesem schilderte er unter anderem, wie schwierig es sei, einen geeigneten Therapieplatz zu finden.