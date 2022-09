Von Irmengard Gnau und Anna-Maria Salmen, Aschheim

Aus den Worten, mit denen sich Thomas Glashauser im Vorwort des Gemeindeblatts vom 22. September an die Aschheimerinnen und Aschheimer wendet, lässt sich herauslesen, wie schwer ihm dieser Schritt gefallen sein muss. Der Bürgermeister kündigt darin an, sein Amt für die nächsten Monate niederzulegen. Diagnose Burn-out. Die Menge und das Gewicht der Verpflichtungen, die die Leitung einer wachsenden Gemeinde im Landkreis München heute mit sich bringen, haben den 47-Jährigen an den Rand seiner Leistungsfähigkeit gebracht. Er begibt sich in medizinische Behandlung, um die Krankheit zu besiegen. Die Amtsgeschäfte im Aschheimer Rathaus wird in der Zwischenzeit sein Stellvertreter Robert Ertl (Freie Wählergemeinschaft) übernehmen, unterstützt von der Dritten Bürgermeisterin Marion Seitz (Grüne).

Beide würdigen, dass Glashauser (CSU) die Reißleine gezogen hat aus gesundheitlichen Gründen. "Ich finde es sehr gut, dass er seine Erkrankung so offen kommuniziert", sagt Seitz. "Dieser Schritt war das einzig Richtige, was er machen konnte. Es ist wichtig, dass er wieder gesund wird." Seine beiden Stellvertreter und seinen engsten Kreis hatte der Bürgermeister bereits in internen Gesprächen über seine Situation informiert.

"Die Gesundheit geht vor", sagt auch Ertl zu Glashausers Entscheidung. Er habe dem Ersten Bürgermeister daher sofort seine Bereitschaft signalisiert, die Amtsgeschäfte vorübergehend zu übernehmen. Kommende Woche finden Gespräche mit den Mitarbeitern der Rathausverwaltung statt, um die weiteren Abläufe abzustimmen. Von 29. September an wird Ertl dann die Sitzungen des Gemeinderats leiten. In der Vertretung hat er Erfahrung, im Frühjahr übernahm er bereits für vier Wochen die Aufgaben Glashausers. "Aber jetzt muss ich mich natürlich noch viel tiefer einarbeiten."

Seinem eigentlichen Beruf wird Vize-Rathauschef Ertl vorerst nur halbtags nachgehen

Vom Stellvertreter für wenige Wochen zum Rathauschef für mehrere Monate - damit nehmen zwangsläufig die Pflichten zu, die Ertl in Aschheim erfüllen muss. Hauptberuflich arbeitet der Kommunalpolitiker als Leiter der Medizintechnik im Kreisklinikum Ebersberg. Diese Tätigkeit wird er in den kommenden Wochen deutlich reduzieren, wie er ankündigt. "Der Geschäftsführer der Klinik war da sehr zuvorkommend und verständnisvoll." Zwei Mal wöchentlich will Ertl nun halbtags seinem Beruf nachkommen, die restliche Zeit nimmt er auf dem Chefsessel im Rathaus Platz. Trotz des größeren Arbeitsaufwands bleibt Ertl eigener Aussage nach vorerst einmal ehrenamtlich als Bürgermeister tätig.

Auch Marion Seitz wird in jedem Fall ehrenamtliche Dritte Bürgermeisterin bleiben und als solche Ertl bei seinen Aufgaben nach Absprache unterstützen. Sie zeigt großes Verständnis für Glashausers Entscheidung. Vor einem Burn-out sei niemand gefeit, der für seine Aufgaben brenne, sagt Seitz. Dazu kommt die besonders exponierte Stellung als Bürgermeister in einer Gemeinde. "Als Bürgermeister ist man ja quasi ständig im Amt, das macht es schwierig abzuschalten", gibt sie zu bedenken. Das Privatleben wird von der öffentlichen Rolle leicht vereinnahmt.

Glashauser habe die Gemeinde stets priorisiert, sich selbst manches Mal hintangestellt, sagt CSU-Fraktionssprecher Rolf Dettweiler, der Glashauser schon viele Jahre ein politischer Wegbegleiter ist. Zudem seien in Glashausers Amtszeit seit 2014 viele besonders herausfordernde Themen gefallen: Der Bürgermeister musste neben den täglichen Amtsgeschäften die Unterbringung Tausender Flüchtlinge organisieren, es folgten die bissig geführten Debatten um die Ansiedlung eines Schlachthofs in Aschheim, den Neubau des Rathauses und die Straßenausbaubeitragssatzung sowie der Wirecard-Skandal. Die Fraktion unterstützt Glashausers Entscheidung zur Amtspause und Behandlung sehr. "Wir hoffen, dass er gesund zurückkommt", sagt Dettweiler. "Und einen guten Weg findet, wie er künftig wieder arbeiten kann."

Wie lange der Erste Bürgermeister im Rathaus fehlen wird, kann aktuell noch niemand sagen. Bis zum Jahresende, so Ertl, sei die Stellvertretung definitiv geplant, danach müsse man je nach Gesundheitslage entscheiden. Selbst hat Glashauser angedeutet, seine Amtsperiode zu Ende führen zu wollen.

Generell, sagt Seitz, müsse man darüber nachdenken, wie sich gesunde Strukturen für politische Ämter schaffen lassen. "Wir müssen uns die Frage stellen: Was kann man einem Menschen zumuten und wo setzt man Grenzen?"