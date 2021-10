Wie geht es mit dem neuen Schulcampus in Aschheim voran und was tut sich Neues im Dornacher Gewerbegebiet? Diese und weitere Fragen beantwortet Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) bei der Bürgerversammlung der Gemeinde am Freitag, 29. Oktober, in der Stockschützenhalle, Am Sportpark 10. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Neben einem Bericht aus dem Landratsamt und dem Jahresbericht der zuständigen Polizeiinspektion 27 haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, ihre Anliegen oder Kritik vorzubringen.