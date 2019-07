26. Juli 2019, 22:22 Uhr Aschheim Brunnenfest der Vereine

Den Beginn der Sommerferien können die Aschheimer bei einem Fest an diesem Samstag, 27. Juli, feiern. In der Parkanlage Dornach veranstalten die Ortsvereine ein Brunnenfest. Beginn ist um 16 Uhr. Zu Essen gibt es Steckerlfisch und Grillspezialitäten. Von 21 Uhr an können die Besucher an einer Bar den Sommerabend gemütlich ausklingen lassen.