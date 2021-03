Schreck in der Mittagszeit: Weil Bauarbeiter bei Bodenuntersuchungen auf dem Grundstück des künftigen Gymnasiums in Aschheim auf eine hundert Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen sind, haben große Bereiche der Gemeinde aus Sicherheitsgründen abgesperrt werden müssen. In einem Radius von 300 Metern um den Fundort sowie in Teilen des Gewerbegebietes Aschheim-Südost und des Sportparks durften sich keine Personen mehr aufhalten. Darüber hinaus wurde die Realschule geräumt, Wohngebiete waren nach Angaben des Landratsamtes nicht betroffen. Dem alarmierten Kampfmittelräumdienst gelang es, den Zünder der Bombe zu entschärfen. Um 15.15 Uhr war die Gefahr gebannt und die großflächigen Sperrungen konnten wieder aufgehoben werden. Im Einsatz waren zahlreiche Feuerwehrleute aus Aschheim und Kirchheim sowie die Polizei.