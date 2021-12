Sie spielen vor Reihen voller Klassikliebhaber in großen Konzerthäusern, lassen Sinfonien erklingen und schmettern in Opern - ohne ihre Hornisten, Trompeterinnen und Klarinettisten wäre der Klang der Münchner Philharmoniker ein anderer. Doch viele der Blasmusikerinnen und -musiker haben ihr künstlerisches Handwerk einst in Blaskapellen und Musikvereinen in ihren Heimatorten gelernt. Diese Wurzeln haben die Musiker nicht vergessen. Vor einigen Jahren entstand daraus die Idee, eine kleine Blasmusik innerhalb des Ensembles zu gründen, um zurück zu ihren Anfängen zu gehen. Mit der Benefiz-CD "Ehrensache", der Aufnahme von Traditionsmärschen unter der Leitung der beiden Spitzendirigenten Zubin Mehta und Lorin Maazel zugunsten der Orchesterakademie der Münchner Philharmoniker, wurde 2013 der Grundstein gelegt. Unter der Leitung von Bassklarinettist Albert Osterhammer haben die Blasmusikanten der Philharmoniker einen eigenen, von den Traditionen der dörflichen Musikkapellen geprägten Stil entwickelt. Das Repertoire reicht von klassischen Ouvertüren und diversen Solowerken bis zu böhmischen Polkas und Traditionsmärschen.

Mit ihrem Programm kommen die Profimusiker nun zu ihren Kollegen nach Aschheim: Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Blasmusik Aschheim im Jahr 2021 - das wie so viele runde Geburtstage pandemiebedingt verschoben werden musste - präsentiert die Blasmusik der Münchner Philharmoniker am 27. Mai 2022 ihr Können im Feststadl Aschheim. Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von je 30 Euro erhältlich beim Haus der Musik (Montag 9 bis 11 Uhr, Freitag 16 bis 18 Uhr), im Hotel zur Post Aschheim sowie bei der Schneiderei Haller in Dornach.