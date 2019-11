Ein 28-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Ebersberg und ein 32-jähriger Münchner sind am Dienstag in Aschheim von der Polizei gestoppt worden. Der 28-Jährige räumte am Morgen gegen 7.30 Uhr ein, mehrere Joints geraucht zu haben, als er bei einer Kontrolle auf der Erdinger Straße drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ein Test bestätigte den Verdacht. In der Nacht gegen 23.50 Uhr ergriff der Münchner in der Humboldtstraße die Flucht, als er ein Polizeifahrzeug erblickte. Er wurde gestoppt. Ein Alkoholtest ergab 0,78 Promille. Beiden drohen nun Bußgelder und Fahrverbote.