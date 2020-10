Die Bühne im Kulturellen Gebäude in Aschheim wird im Oktober nicht leer bleiben. Vier Vorstellungen veranstaltet die Gemeinde dort, von denen die beiden für die jüngeren Zuschauer - "Bibi Blocksberg - alles wie verhext" am Sonntag, 11. Oktober, sowie "Der gestiefelte Kater" am Sonntag, 18. Oktober, bereits ausverkauft sind. Noch Karten gibt es für das Theaterstück "Lehmann Brothers" am Freitag, 16. Oktober, sowie für den Auftritt der Münchner Comedians Beier und Hang mit ihrem aktuellen Programm "Beklopptimierung" am Sonntag, 25. Oktober. Beide beginnen um 20 Uhr. Der Vorverkauf für alle Vorstellungen findet über die Vorverkaufsstellen von München Ticket statt, online unter www.muenchenticket.de oder telefonisch unter der Nummer 089/548 181 81.