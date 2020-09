Zwei Bauarbeiter sind am Montagmorgen in Aschheim etwa drei Meter aus einer Hebebühne gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Pressestelle der Feuerwehr München mitteilt wurden auf der Baustelle Betonteile montiert. Aus ungeklärter Ursache stürzte eines der Teile um und traf die Hebebühne, in der der 34- und der 54-Jährige arbeiteten. Durch den Aufprall wurden die Männer samt Bühne umgeworfen. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München, der First Responder Aschheim und der Freiwilligen Feuerwehr Dornach versorgten die Arbeiter und stabilisierten sie. Da sich der Unfall auf Höhe des ersten Obergeschosses ereignete, setzten sie eine Drehleiter ein und hoben die Männer in einer am Korb befestigten Trage herunter. Sie brachten sie in den Schockraum einer Münchner Klinik.