Mit "Wie schön leuchtet der Morgenstern" ist das Adventskonzert mit dem Ensemble "Münchener Barockinstrumentalisten" von Maria Barnas überschrieben. Es findet am Samstag, 21. Dezember, von 19 Uhr an in der Segenskirche Aschheim, Eichenstraße 25, statt. Barnas ist bekannt durch ihre Musikschule Dornach, nun wird sie auf Weihnachten einstimmen mit Werken von Vivaldi, Telemann und Bach.