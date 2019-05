26. Mai 2019, 23:02 Uhr Aschheim Autofahrerin rammt Radlerin

Leicht verletzt hat sich am Freitag in Aschheim eine Radfahrerin, als mit einem Auto zusammenstieß. Wie die Polizei mitteilt, radelte die 56-Jährige gegen 17.10 Uhr auf der Erdinger Straße in südwestlicher Richtung auf dem Gehweg. Gleichzeitig fuhr eine 60-jährige Autofahrerin in dieselbe Richtung, wollte rechts in die Ismaninger Straße abbiegen und übersah dabei die Radfahrerin. Diese fuhr gegen die rechte Seite des Autos. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 550 Euro.