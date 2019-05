27. Mai 2019, 21:50 Uhr Aschheim Anwälte prüfen Erschließungsbeiträge

Viele Aschheimer sind darüber verärgert, dass sie für die Erschließung ihrer Straßen nachträglich bezahlen sollen. Und auch die Gemeinderäte, sind verunsichert, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Um Sicherheit zu schaffen, soll eine Kanzlei Aschheimer Straßen nun noch einmal überprüfen, in denen Grundstückseigentümer seit 2012 einen Erschließungsbeitrag geleistet haben. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auf Anträge der SPD und der Freien Wähler hin.

Die Beiträge sind in Aschheim so wie in vielen anderen Kommunen in Bayern ein großes Streitthema. Bei einem Bürgerentscheid haben die Aschheimer beschlossen, dass den Anliegern von Altstraßen ein Drittel ihrer Kosten für den nachträglichen Ausbau ihrer Erschließungsstraßen erlassen wird und dass die Gemeinde die Kosten dafür trägt.

Diese Möglichkeit hatte der Freistaat als Übergangslösung geschaffen. Denn obwohl Mitglieder der bayerischen Staatsregierung mehrfach öffentlich erklärt haben, Kommunen seien nicht zwingend verpflichtet, 25 Jahre und ältere Erschließungsstraßen herzustellen und abzurechnen, gibt es noch keine Gesetzesänderung. Die Unsicherheit ist deshalb groß.