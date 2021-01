Beim einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 471 in Aschheim hat sich eine 18-Jährige am Freitag leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 14.15 Uhr war ein ebenfalls 18-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2082 unterwegs und wollte von dort auf die B 471 einbiegen, für ihn galt "Vorfahrt gewähren". Zeitgleich fuhr die 18-Jährige auf der B 471 und wollte bei Vorfahrt der Straße geradeaus folgen. Der 18-Jährige bog auf die Bundesstraße ein und stieß mit dem Auto der Fahrerin zusammen. Diese zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden, der 18-Jährige blieb unverletzt. Er wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Bei dem Unfall liefen Betriebsstoffe aus, die die Feuerwehr beseitigen musste.