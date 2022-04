Ottobrunn:Chorkonzert mit "Ars Musica"

Die Begeisterung für anspruchsvolle Chormusik verbindet die Mitglieder von "Ars Musica" und an diesem Samstag, 30. April, dürfen die Ottobrunner Sängerinnen und Sänger ihrer Passion wieder öffentlich nachgehen: Zusammen mit der Chorgemeinschaft St. Pius aus Pöcking und dem Kammerorchester Stringendo werden sie in der Ottobrunner Michaelskirche, Ganghoferstraße 26, ein Konzert mit populären geistlichen Werken zweier großer Komponisten geben: Antonio Vivaldis "Gloria" in D-Dur und Joseph Haydns "Missa in Angustiis" (Messe in Bedrängnis), auch als Nelson-Messe bekannt. Die Solisten sind Yvonne Steiner, Sopran, Franziska Rabl, Alt, sowie Markus Herzog, Tenor, und Franz Hawlata, Bass. Die musikalische Leitung hat Norbert Groh. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Lentner in Neubiberg (089/60 01 16 44) sowie der Buchhandlung Kempter in Ottobrunn (089/609 16 36).