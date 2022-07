Pandemie, Inflation, steigende Energiekosten führen zu mehr Armut, auch im Landkreis München. Tafeln berichten vom Zulauf der Menschen, die sich ihr Essen nicht mehr leisten können, und von den Problemen bei der Bereitstellung ausreichender Mengen an Lebensmitteln. Darüber wollen die Unterhachinger Grünen am Donnerstag, 7. Juli, im großen Sitzungssaal im Rathaus sprechen. "Armut grenzt aus - was können wir gemeinsam tun?", lautet das Motto. Zu Gast sind Haupt- und Ehrenamtliche der sozialen Arbeit in Unterhaching und dem Landkreis. Beginn ist um 19.30 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Weitere Infos unter www.gruene-unterhaching.de.