Die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt sich weiter, nun werden auch wieder verstärkt Fachkräfte gesucht, das teilt die Agentur für Arbeit München mit. Im Landkreis München waren im Oktober 4994 Menschen ohne Arbeit. Das sind 209 weniger als im Vormonat und 1335 weniger als im Oktober 2020. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,6 Prozent (Vormonat: 2,7). Auch in der Landeshauptstadt München meldeten sich im abgelaufenen Monat deutlich weniger Menschen arbeitslos: 37 972 Personen waren ohne Erwerb, 2091 Personen weniger als im September und 7871 weniger als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank in München um 0,2 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Stark zurück ging auch die Jugendarbeitslosenquote, sie sank in Stadt und Landkreis München um 0,4 Prozent auf 3,0 Prozent.