29. März 2019, 21:54 Uhr Arbeitsmarkt Gutes Wetter bringt Arbeitsplätze

Das gute Wetter im März hat sich positiv auf den Arbeitsmarkt im Landkreis München ausgewirkt. Wie die Agentur für Arbeit München mitteilt, lag die Arbeitslosenquote bei 2,2 Prozent. 4156 Menschen waren demnach ohne Arbeit. Im Vergleich zum März 2018 ergibt sich ein Rückgang um 542 Personen. Die Agentur für Arbeit führt das darauf zurück, dass mit Ende des Winters verstärkt auf Baustellen, in Gärtnereien und in der Gastronomie eingestellt wird.

Insgesamt sind auf dem Münchner Arbeitsmarkt, zu dem Stadt und Landkreis gehören, 35 191 Personen arbeitslos gemeldet, die Quote lag damit im März bei 3,3 Prozent. Auch die Jugendarbeitslosigkeit ist mit 2,1 Prozent sehr niedrig. Gesunken ist die Quote auch bei den älteren Arbeitslosen über 50 Jahre, nämlich um 0,6 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent.

Als besonders erfreulich bezeichnete Bayerns Sozial- und Arbeitsministerin Kerstin Schreyer (CSU) den kräftigen Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit. In diesem März waren in Bayern 5455 Menschen weniger langzeitarbeitslos als vor einem Jahr. "Es gibt aber immer noch Menschen, die daran noch nicht teilhaben und um die wir uns besonders kümmern müssen", so Schreyer.