SZ Plus Nahverkehr : "Das ist jeden Morgen der pure Stress"

In Aying ist die S-Bahn so unpünktlich, dass die Kinder regelmäßig den Anschlusszug zu den Schulen in Holzkirchen verpassen. Mütter und Väter organisieren sich deshalb in einer Whatsapp-Gruppe, um kurzfristig Elterntaxis auf den Weg zu schicken.