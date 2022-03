Mit einer Bewegung auf dem Arbeitsmarkt hat man in der Agentur für Arbeit so früh im Jahr eigentlich nicht gerechnet. Denn der Winter ist noch nicht zu Ende und der Frühjahrsaufschwung noch fern. Doch in diesem Jahr zeigt sich ein etwas anderes Bild: Die Arbeitslosenquote in München sinkt nach dem üblichen Winteranstieg deutlich um 0,2 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent. Im Landkreis München bleibt sie unverändert bei niedrigen 2,6 Prozent. Im Februar waren im Landkreis 4936 Menschen ohne Arbeit. Dies waren 107 Menschen oder 2,1 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Februar 2021 haben sich 1671 Personen weniger arbeitslos gemeldet (minus 25,3 Prozent). Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, teilt mit: "Die Aussichten auf dem Münchner Arbeitsmarkt haben sich im Februar weiter verbessert. Die Betriebe suchen wieder verstärkt Personal." Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen sei wieder höher als vor der Krise. Wer aktuell einen Job suche, habe gute Chancen, besonders Fachkräfte seien gefragt. 85 Prozent der Stellen sind für Bewerberinnen und Bewerber mit Berufsausbildung ausgeschrieben.