Der Arbeitsmarkt im Landkreis München kennt keine Krise. Trotz vieler globaler Herausforderungen ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai deutlich gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 2,3 Prozent. Das ist ein Minus von 0,1 Punkten zum April. Im Mai 2021 lag die Quote noch bei 3,0 Prozent. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren im zurückliegenden Monat im Landkreis 4540 Menschen ohne Job. Das waren 159 Personen oder 3,4 Prozent weniger als im April. Im Vergleich zum Mai 2021, als die Corona-Pandemie noch stärker die Konjunktur gelähmt hat, haben sich 1333 Personen weniger arbeitslos gemeldet, was einem Rückgang von 22,7 Prozent entspricht. Die positive Entwicklung betreffe erfreulicherweise "alle Alters- und Personengruppen", resümiert Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Agentur für Arbeit München, und betont, "auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen sinkt kontinuierlich". In einigen Branchen wie etwa der Gastronomie suchten Betriebe händeringend Personal. Vor allem qualifizierte Mitarbeiter seien gefragt. Im gesamten Agenturbezirk, zu dem auch die Landeshauptstadt München gehört, liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 3,7 Prozent. In der Stadt München beträgt die für Mai berechnete Quote 4,0 Prozent.