Der Kreisverband München-Land der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat in einer Briefwahl ein neues Präsidium bestimmt. Max Wagmann wurde als Vorsitzender im Amt bestätigt. Ingrid Lenz-Aktas und Andreas C. Hofmann wurden von den Delegierten erneut in das fünfköpfige Präsidium gewählt. Neu hinzugekommen sind Andreas Dingler aus Haar und Jutta Schödl aus Unterföhring. Mit dem neuen Präsidium soll nach dem Willen von Wagmann der personelle Übergang eingeleitet werden. Wagmann steht seit 17 Jahren an der Spitze der Organisation.

Aufgrund des Lockdowns musste die für Mai geplante, alle vier Jahre stattfindende Kreiskonferenz mit Neuwahl in den Herbst verschoben werden. Doch auch im Herbst ließ die Corona-Pandemie ein Treffen nicht zu. Deshalb wurden erstmals die Delegierten zur schriftlichen Stimmabgabe aufgerufen. Die Corona-Gesetzgebung hat diese Alternative für Verbände möglich gemacht. "Auch für uns war das Neuland. Weil die Termine für die Bezirks-, Landes- und Bundeskonferenz aber schon feststehen, konnte der Wahltermin nicht weiter hinausgeschoben werden", sagt Wagmann. Die Wahlbeteiligung lag bei mehr als 90 Prozent. Mit dem neuen Präsidium soll nun der nach Darstellung der Awo äußerst erfolgreiche Verband weiter vorangetrieben werden und es sollen die Weichen für einen personellen Übergang in jüngere Hände gestellt werden. "Nun muss der Wechsel im Präsidium vorbereitet werden", sagt Wagmann. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin solle eingearbeitet werden, "damit sich der Kreisverband weiter positiv entwickelt".

Andreas Dingler ist als einer der beiden Neuen im Führungs-Quintett Rechtsanwalt im Immobilien- und Baurecht und lebt mit Familie in Haar. Von seinem Vater Peter Dingler, der als Sozialdemokrat von 1989 bis 2001 Bürgermeister von Vaterstetten war, und seiner Mutter habe Dingler sein soziales Engagement geerbt, teilt die Awo mit. Jutta Schödl ist Gemeinderätin in Unterföhring. Aus ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bringe sie viel Erfahrung mit, heißt es von der Awo. Sie habe sich zum Ziel gesetzt, das Miteinander aller Generationen zu fördern. Zwei langjährige Mitstreiterinnen waren nicht mehr fürs Präsidium angetreten, Conny Pfaffinger und Ariane Wißmeier-Unverricht. Als Frau der ersten Stunde war Pfaffinger zur Stelle gewesen, als 2003 der Awo-Kreisverband aus seinem Dornröschenschlaf geholt wurde und der Neustart erfolgte. Wißmeier-Unverricht gehörte acht Jahre dem Präsidium an. Heute zählt der Verband mehr als 70 Einrichtungen und 550 Mitarbeiter. Als Revisoren wurden Marcel Schaller und Florian Spirkl in ihrem Amt bestätigt.