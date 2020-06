Die Garchinger sollen ein neues Haus für die Volkshochschule bekommen und ein Familienzentrum. Alles unter einem Dach, alles an der Telschowstraße, zentral gelegen, gegenüber vom Rathaus, gleich beim Bürgerhaus. Aber nicht alle Garchinger freuen sich darüber. "Es geht nicht darum, die VHS der Stadt vorzuenthalten", sagt Markus Hifinger, der in einem der benachbarten Punkthäuser an der Niels-Bohr-Straße wohnt. Seine Kritik: Der Bau sei so massiv geplant, dass er von der Tiefgarageneinfahrt bis zur Niels-Bohr-Straße reiche, mit der Folge, dass die dortige Wiese samt zwölf Bäumen verschwinden würde.

"Das wird ein Riegel, der macht alles zu", so die Anwohner. Von der Niels-Bohr-Straße an gäbe es in der Telschowstraße bis zu Lehrer-Stieglitz-Straße eine geschlossene Häuserflucht, mit Folgen fürs Stadtklima, wie Hifinger fürchtet.

Er steht mit einigen Anwohnern der Punkthäuser neben der Grünfläche, die früher der Vorplatz der Post war. Hinter den Bäumen sind die Punkthäuser zu sehen. Sie hätten gewusst, dass der Parkplatz eines Tages bebaut werden würde, sagt Hifinger. Aber Bebauungspläne könne man ändern oder gar nicht umsetzen. Ihnen gehe es um die Art und Weise des Baus, und dass die Garchinger ihrer Ansicht nach nicht informiert seien. Natürlich brauche die VHS ein neues Haus, aber warum könnte es nicht in der Kommunikationszone gebaut werden? Oder sie könnte das alte Feuerwehrhaus beziehen, wenn die Feuerwehr ihr neues Domizil bekommen hat, schlägt eine Frau vor. Eine andere regt sich über die Höhe der Türme auf. Das zweigeschossig geplante Haus soll zwei Türme mit vier beziehungsweise fünf Stockwerken bekommen. Wenn man dann aus der evangelischen Kirche herauskomme, würde man auf diese "Riesenbetonwand" schauen, "das passt nicht ins Stadtbild".

Und die Anwohnerin sagt, in der Stadt werde viel über Blühwiesen geredet, "und dann machen wir zwölf Bäume weg". Sie fände es interessant zu sehen, ob nicht bei einer Unterschriftenaktion viele Garchinger sagen würden, sie wollten das nicht akzeptieren. Eine Nachfrage bei Hans-Peter Adolf, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Stadtrat, ergibt, dass diese zumindest kein Problem mit dem Verschwinden der Bäume hätten. "Das ist ja keine angelegte Grünanlage", sagt Adolf und bekräftigt, die Grünen stünden hinter dem Projekt. "Wir brauchen dringend eine VHS und ein Familienzentrum, und so viele Grundstücke in der Ortsmitte haben wir nicht."

Doch nicht nur um die Grünfläche geht es den Anwohnern. Sie fragen auch, warum der Zuschlag an die Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim ging. Diese hat das Grundstück in Erbpacht bekommen, das fertige Haus will die Stadt dann mieten. Ein Anwohner will wissen, warum es keine Ausschreibung gab und vor allem: "Warum wurde die neue Garchinger Baugenossenschaft nicht berücksichtigt?" Außerdem sitze Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) im Aufsichtsrat der bauausführenden Genossenschaft. "Das hat ein Gschmäckle", befindet Hifinger, der noch einmal betont, die Kritik richte sich nicht gegen die VHS. "Die Zukunft ist uns allen wichtig." Den Anwohnern wäre es nur lieber, wenn der Umfang des Neubaus kleiner ausfiele. Bürgermeister Gruchmann kennt die Kritik, Hifinger hatte sie schriftlich an ihn und an Stadträte verschickt. Gruchmann betont, es würden alle Vorgaben des Bebauungsplans eingehalten, die Türme hätten vier und fünf Stockwerke. Auch die Punkthäuser, in denen die Kritiker wohnten, seien vier- und fünfgeschossig. Außerdem gebe es sehr wohl Freiflächen. So sei etwa ein Spielplatz hinter dem Haus eingeplant, der unter anderem für die Besucher des Tagescafés gedacht ist. Zum Verlust der Grünfläche bemerkt er, dass für jede bauliche Erweiterung Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden müssten, dass "zum Beispiel auch Ausgleichsflächen an anderer Stelle in Garching ausgewiesen werden".

Eine Ausschreibung habe es nicht gegeben, um Zeit zu sparen, erläutert der Bürgermeister. Denn die VHS platze aus allen Nähten und kämpfe zudem mit Bauschäden im Haus. Die Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim sei ein solider Partner, mit dem die Stadt schon einige erfolgreiche Projekte verwirklicht habe, wie etwa Häuser am Professor-Angermair-Ring. Sie arbeite zudem nicht gewinnmaximierend, sondern nur kostendeckend, so wie jede Genossenschaft das in der Satzung stehen habe. Zu seinem Sitz im Aufsichtsrat sagt Gruchmann, dass die Stadt Anteile an der Genossenschaft habe und auch die Bürgermeister von Ober- und Unterschleißheim hätten dort einen Sitz. Ähnlich sei es bei der Baugesellschaft München Land, in deren Aufsichtsrat auch fast alle Bürgermeister des Landkreises vertreten seien, und das schon seit Generationen. Aber wäre es nicht die Gelegenheit gewesen, die neue in Gründung befindliche Genossenschaft einzubeziehen?

"Es freut uns, dass die Garchinger schon heute an uns denken, wenn es um Projekte wie die VHS geht - das ist ein toller Vertrauensvorschuss", sagt Bastian Dombret (FDP). Der Stadtrat ist maßgeblich an der Gründung der Genossenschaft "Gemeinsam in Garching Wohnbau" beteiligt. Aber so ein Projekt wie der VHS-Neubau sei eher eine langfristige Vision, "das vorrangige Ziel unserer jungen Genossenschaft ist es jedoch, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Darauf werden wir uns erst einmal fokussieren". Das ehrenamtlich arbeitende Team der in Gründung befindlichen Genossenschaft werde damit gut ausgelastet sein, so Dombret.

Gruchmann führt noch an, er habe ja keinen privaten Vorteil als Aufsichtsratsmitglied der Genossenschaft, "ich vertrete dort die Interessen der Garchinger". Er findet, es seien unschöne Argumente, die von den Anwohnern gegen den geplanten Neubau angeführt würden, denn sie wehrten sich gegen ein Projekt, das allen Garchingern zugute kommen werde. "Das ist Egoismus pur. Dafür habe ich kein Verständnis."