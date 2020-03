Aufgrund des Coronavirus bleiben alle sechs Caritas-Lebensmittelausgaben im Landkreis, wie etwa in Garching und Ottobrunn, bis mindestens Ostern geschlossen. Das erklärte Antje Spilsbury, stellvertretende Kreisgeschäftsführerin der Caritas-Dienste Landkreis München, am Freitag. Das Problem ist ihrer Aussage nach, dass ein großer Teil der ehrenamtlichen Helfer aufgrund des Alters in die Risiko- oder Hochrisikogruppe fällt. Vor allem diese älteren Personen machten sich große Sorgen um ihre Gesundheit. "Wir können niemanden zwingen zu kommen", so Spilsbury. Die Organisation wolle einerseits ihre Hand über die Ehrenamtlichen halten, aber auch die Ärmsten der Armen weiterhin versorgen.

Die Tafeln und Tische in den verschiedenen Kommunen haben sich zur Aufgabe gemacht, Bedürftigen zu helfen. Ohne Ehrenamtliche bricht die Ausgabe aber zusammen. Als Alternative sollen nun Lebensmittelgutscheine verteilt werden. Dazu wurde ein Spendenaufruf gestartet. Mit den Spenden werden Gutscheine in verschiedenen Supermärkten gekauft und an Bedürftige ausgegeben. Das sei ohne die Ehrenamtlichen zu schaffen. "Wir können die Bedürftigen in dieser Situation nicht im Stich lassen, sind aber auf Spenden angewiesen", sagt Spilsbury. Der Spendenaufruf ist im Internet unter www.caritas-landkreis-muenchen.de/ zu finden.

Auch Johannes Schuster, Vorsitzender des Isartaler Tisches in Pullach, will sicherstellen, dass die Versorgung der Bedürftigen weiterhin gewährleistet ist. "Wir können die Leut' ja nicht verhungern lassen", sagt Schuster. Im Notfall werde die Ausgabe im Freien stattfinden. Es sehe momentan aber nicht danach aus, dass dies überhaupt nötig ist. Bisher sei lediglich ein Helfer aus Sorge nicht zur Ausgabe gekommen.

Der Leiter der Grünwalder Tafel, Markus Mai, will die Entwicklungen abwarten. "Die Tafel läuft weiter, solange nichts von der Staatsregierung kommt." Besondere Hygienemaßnahmen werden nicht ergriffen, denn es werde sowieso mit Handschuhen gearbeitet und auf die allgemeine Handhygiene geachtet. Tafeln und Tische unterlägen denselben Hygienevorschriften, die auch für das Gastgewerbe gelten, erklärt Schuster. Auch in Pullach seien Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel immer in Verwendung. Zusätzliches Flächendesinfektionsmittel werde für die kommenden Ausgaben besorgt.

Die Bedürftigen sind Woche für Woche auf die Lebensmittel angewiesen, sagt Spilsbury. Der Ausfall sei dramatisch für die Klienten. Ohne eine Alternative wie Lebensmittelgutscheine gebe es ein großes Problem. "Wenn die Bedürftigen in der Krise allein gelassen werden, geht das am eigentlichen Auftrag unserer Organisation vorbei." Die Caritas habe eine doppelte Fürsorgepflicht: für die Ehrenamtlichen und die Klienten.

Zumindest Lebensmittelengpässe sind zum heutigen Zeitpunkt weder in Pullach noch in Grünwald bekannt. Falls die Ware weniger werde, sei man allerdings auf Spenden angewiesen, so Schuster. Dann könnten die Spendengelder für den Zukauf von Ware verwendet werden. Auch Spilsbury sagt: "Wir sind die letzten, die von Bord gehen, solange das öffentliche Leben noch steht."