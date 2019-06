12. Juni 2019, 21:47 Uhr Angebote für Kinder Indianertipis und Matschspiele

Eltern beklagen, dass in Höhenkirchen-Siegertsbrunn die Spielplätze zu viele Mängel aufweisen und das Angebot unattraktiv ist. Die Gemeinde verspricht ein neues Konzept

Von Bernhard Lohr, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Das Angebot an Kinderspielplätzen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird von vielen Eltern offenbar als unzureichend empfunden. Der Arbeitskreis "Kind & Familie", in dem sich viele junge Mütter und Väter engagieren, hat sich ein Bild von sämtlichen Spielplätzen am Ort gemacht und in einem Bericht diverse konkrete Mängel festgehalten. Der Arbeitskreis hat festgestellt, dass die Versorgung mit Spielplätzen in den verschiedenen Vierteln in der Gemeinde ganz unterschiedlich ausfällt. Grundsätzlich fanden die Eltern bei ihrer Gemeindetour über die Spielareale heraus, dass es viele sogenannte "Muss"-Spielplätze gibt, die nur die geforderten Mindeststandards erfüllen. Gewünscht wäre ganz was anderes.

Der Arbeitskreis hat eine 200 Seiten starke Dokumentation erarbeitet, die öffentliche wie private Spielplätze umfasst, und diese dem Rathaus übergeben. Auch das Stadtplanungsbüro Dragomir hat das Werk bereits eingesehen. Ein positives Beispiel, wie eine Spiel- und Freizeitfläche für Kinder und Jugendliche aufgezogen werden kann, hat der Arbeitskreis auch benannt - und den neuen Skateplatz ausdrücklich gelobt. Als erstes wurde auf Anregung des Rathauses eine Prioritätenliste erarbeitet, um augenfällige Mängel zu beseitigen. Nun soll in Verbindung mit dem Städtebauförderprogramm, in das die Gemeinde aufgenommen wurde und über das Zuschüsse zu bekommen sind, ein Konzept erarbeitet werden. Wie Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) kürzlich bei der Beratung im Gemeinderat sagte, soll es der Regierung von Oberbayern wegen der erhofften Fördermittel vorgelegt werden.

Die Eltern schauten genau hin und fanden nicht immer gefährliche, aber dafür manchmal ärgerliche Missstände. Sabine Theiner vom Arbeitskreis berichtete im Gemeinderat von Rutschen, die nicht rutschen und Spielleitern, bei denen die Sprossen so weit auseinander lägen, dass Kinder sie nicht nutzen könnten. Eine zentrale Forderung des Arbeitskreises zielt, wie Theiner sagte, darauf ab, Spielplätze deutlich attraktiver zu gestalten und auch für verschiedene Generationen zur Anlaufstelle werden zu lassen. Die Gemeinde wird aufgerufen, so genannte Themenspielplätze zu schaffen und dort mehr Abwechslung reinzubringen. "Bei der Ausstattung der Spielplätze ist uns aufgefallen, dass es bis dato leider keine Spielplätze gibt, die alters- oder gar generationsübergreifend und damit nachhaltig attraktiv gestaltet sind." Wenn die Spielgeräte nur auf eine spezielle Altersgruppe zugeschnitten seien, werde der Spielplatz für Kinder schnell auch wieder uninteressant.

Derzeit schafft die Gemeinde an der Sattlerstraße einen Spielplatz, an dem laut Mayer Indianertipis aufgebaut werden und auch Matschspiele mit Wasser möglich sein sollen. Die Leitung wurde laut Bürgermeisterin Mayer verlegt. Und wie es weiter hieß, soll der Platz auch weiter ausgebaut werden.

Um Pläne für weitere Spielflächen zu entwickeln soll aus Sicht von Manfred Eberhard (UB) "ein Profi ran". Darauf einigten sich die Gemeinderäte auch. Es sollen mehrere Planer aufgerufen werden, Konzepte vorzulegen, um eine Auswahl zu haben. Mindy Konwitschny (SPD) regte dabei an, bereits die Planung so aufzuziehen, dass sie ins Förderprogramm eingebunden sei und bezuschusst werden könne.

Eine kurze Debatte entspann sich über der Frage, welche Art von Spielplatz denn nun wirklich für Kinder und Familien die beste sei. Mathias Mooz (CSU) zog in Zweifel, dass Themenspielplätze mit größerem Angebot an Aktivitäten so zielführend sind. Denn er fand, der beste Spielplatz sei der in der unmittelbaren Nähe der Kinder. Dann werde der Spielplatz auch genutzt. Andrea Hanisch (CSU) sah das anders. Sie berichtete von ihren Erfahrungen und Beobachtungen, demnach sich Mütter schon mal zusammentun, um gemeinsam zu einem weiter entfernten, dann aber auch attraktiven Spielplatz zu fahren. Hanisch sagte, die Gemeinde habe 40 000 Euro für Spielplätze aktuell im Haushalt stehen. Es gebe Mittel, um Verbesserungen zu erreichen.