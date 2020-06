In den Ferien in die Schule

Für einige Eltern ist es ein Segen, für die Schulen weiterhin ein großer Organisationsaufwand: Selbst in den Pfingstferien ist eine Notbetreuung an den Schulen sichergestellt. Auch im Landkreis München bieten grundsätzlich alle Grundschulen für die ersten bis vierten, die weiterführenden Schulen für die fünften und sechsten Jahrgangsstufen eine solche an. In Anspruch genommen wird das Angebot insgesamt aber nur in geringem Maß. Zoran Gojic, stellvertretender Pressesprecher des bayerischen Kultusministeriums, spricht von einem bis eineinhalb Prozent der Kinder. Dennoch seien die meisten Schulen betroffen, da die Eltern die Notbetreuung auch nur tageweise gebucht hätten. Der recht geringe Bedarf zeigt: Offenbar konnten einige Eltern die Betreuung in den Ferien anders regeln oder sich Urlaub nehmen.

Die Notbetreuung kommt weiterhin nur für Kinder in Frage, bei denen ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf wie beispielsweise Arzt oder Pfleger arbeitet oder der alleinerziehend und berufstätig ist. Es müssen auch einige weitere Voraussetzungen erfüllt sein, beispielsweise darf für die Betreuung in dem Zeitraum keine andere volljährige Person im Haushalt zur Verfügung stehen.

Bereits vor den Ferien sollten die Eltern ihre Kinder anmelden. Im Landkreis gestaltet sich der Bedarf unterschiedlich. An manchen Schulen war er gleich null. An der Josef-Breher-Mittelschule in Pullach und der Realschule Neubiberg etwa meldeten nach Auskunft der Schulleitungen gar keine Eltern ihre Kinder an.

An anderen Schulen gab es eine größere Nachfrage. An der Grundschule am Jagdfeldring in Haar beispielsweise besuchten laut Konrektorin Erika Neuß vergangene Woche täglich zehn Kinder die Notbetreuung. "Es sind immer zwei Lehrerinnen da und wir haben Hilfe von den Jugendsozialarbeitern", sagt Neuß. Drei Lehrerinnen sind zudem stets in Bereitschaft. Sechs der Kinder, die auch sonst die Ganztagsklasse besuchen, werden nachmittags zusätzlich vom Personal des Ganztagsbetriebs betreut.

Wie es vom Kultusministerium vorgegeben ist, werden laut Neuß weiterhin strenge Hygieneregeln eingehalten. Daher haben die Kinder auch ihre eigenen Materialien mitzubringen wie Bücher oder Malutensilien. "Es werden auch Spiele gespielt, natürlich alles mit dem nötigen Abstand", sagt die Konrektorin. Auch wenn es offenbar gut funktioniert, sich immer wieder neu zu organisieren, ist der Aufwand für die Schulen immens: "Das kostet wahnsinnig viel Zeit", sagt Neuß. "Man versucht ja die beste Lösung für alle zu finden." Sie erwähnt unter anderem die Schreiben des Kultusministeriums, die umzusetzen seien, die langen Gespräche in der Schulleitung und die Eltern, denen man gerecht werden wolle.

Während manche Schulen die Notbetreuung nur für ihre Einrichtung organisieren, stellen andere Schulen ein gemeinsames Angebot auf die Beine. In Ismaning haben das Gymnasium, die Realschule und die Mittelschule sich bei der Notbetreuung für die Pfingstferien zusammengetan, wie Markus Martini, Direktor des Gymnasiums Ismaning sagt. Von seiner Schule sind es derzeit drei Schüler und von den anderen beiden jeweils einer, die von Mitarbeitern des Kreisjugendrings München Land, der an den Schulen auch die Jugendsozialarbeit anbietet, in Räumen der Mittelschule betreut werden. Schüler und Betreuer kennen sich also zum Teil.

Auch Schulleiter Martini spricht von einer "großen Mehrarbeit" für die Schule in diesen besonderen Zeiten. Er ist aber insofern zufrieden, als er "viele positive Rückmeldungen" bekommen habe, was das Home-Schooling an seiner Schule angehe. "Das läuft überraschend gut", sagt er. Auch am Ismaninger Gymnasium habe es da anfangs geknirscht, aber offenbar weniger als an anderen Schulen.