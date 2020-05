An den Seen

Weil die Hecken geschnitten werden müssen, kann es an den Badeseen im Landkreis zu Behinderungen des Badebetriebs kommen. Geplant sind Heckenpflegeschnittmaßnahmen in den Erholungsgebieten Deininger Weiher, Dürnsteiner Brücke, Feringasee, Heimstettener See, Poschinger Weiher und am Unterschleißheimer See. Die Arbeiten ziehen sich von Ende Mai bis Anfang Juni hin, teilt das Landratsamt mit. Die Schnittmaßnahmen dienen der Freihaltung von Rettungs- und Rundwegen, außerdem muss gewährleistet sein, dass Fahrradständer, Toilettenanlagen, Sitzgelegenheiten und Parkplätze gut zugänglich sind. Die Arbeiten finden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde statt und würden von qualifizierten Fachfirmen durchgeführt. Besondere Rücksicht wird dabei auf den Vogel- und Artenschutz genommen. Wenn wegen der Arbeiten kurzzeitig Wege gesperrt werden müssten oder andere Unannehmlichkeiten entstehen, bittet das Landratsamt um Verständnis. Die Bürger werden gebeten, zur eigenen Sicherheit den Anweisungen der dort tätigen Firmen zu folgen.