26. Februar 2019, 21:58 Uhr Amphibien Naturschützer retten Kröten und Frösche

Der Bund Naturschutz (BN) sucht Helfer für den Schutz von Fröschen und Kröten. Sobald die Temperaturen auch nachts nicht mehr unter etwa sieben Grad Celsius fallen, beginnt die Frühjahrswanderung zahlreicher Frosch-, Molch- und Krötenarten. Die Experten des BN rechnen damit, dass in den nächsten zwei bis drei Wochen die Amphibien aus ihrer Winterstarre erwachen und sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern machen. Vor allem in der Morgen- und Abenddämmerung und in den Nachtstunden überqueren die Tiere dabei scharenweise Straßen im Landkreis München. Deshalb stellen Helfer des BN wieder Amphibienschutzzäune auf. Diese verhindern, dass die Kröten und Frösche auf die Straßen gelangen. Naturschützer tragen die Tiere dann regelmäßig auf die andere Seite. Informationen zu lokalen Aktionen im Landkreis München sind zu finden unter www.bn-muenchen.de; Kontakt per E-Mail an info@bn-muenchen.de.