Unterhaching:Flag-Football in der Sportarena

In der Halle am Utzweg findet das Finale der besten deutschen Jugendteams in dieser körperlosen Variante des American Football statt.

Am Sonntagnachmittag steigt in der Allianz Arena in Fröttmaning ein Sportevent der Superlative: Die National Football League (NFL), die nordamerikanische Profiliga im American Football, trägt erstmals ein reguläres Saisonspiel in Deutschland aus. Schon im Vorfeld der Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers um Quarterback Tom Brady und den Seattle Seahawks gibt es darüber hinaus in München und Umgebung ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Diesen Dienstag, 8. November, etwa in Unterhaching: In der Sportarena am Utzweg findet von 15 Uhr an das Finale der deutschen NFL-Flag-Football-Series statt. Beim Flag-Football handelt es sich um eine körperlose Form der Sportart, die vor allem von Kindern und Jugendlichen gespielt wird. Dabei gilt ein Spieler als getackelt beziehungsweise ein Angriff als gestoppt, wenn dem Ballführenden eine per Klettverschluss am Gürtel befestigte Flagge entwendet wird.

In Unterhaching kommen die regionalen Siegerteams aus Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Hamburg und München zusammen, um den inoffiziellen deutschen Meister zu küren. München wird dabei vom Ersamus-Grasser-Gymnasium in Sendling-Westpark vertreten. Der Sieger dieses Events qualifiziert sich für das internationale Turnier in Las Vegas und trifft dort unter anderem auf Mannschaften aus Mexiko, China und England. Auch der langjährige NFL-Profi und aktuelle Football-Fernsehexperte Markus Kuhn wird vor Ort in Unterhaching sein und seine Einschätzung zum Flag-Football und dem anstehenden Spiel am Sonntag geben.