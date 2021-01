Die Stadt Unterschleißheim hat klargestellt, dass am Rodelhang am Volksfestplatz das Schlittenfahren nicht mehr möglich ist. Und das Rathaus hat dafür einige bittere Kommentare von Eltern auf Facebook kassiert. Der Rodelhang ist beliebt und nahezu die einzige Möglichkeit in der Stadt, mit dem Schlitten etwas Spaß zu haben. Dabei geht es bei dem Verbot gar nicht um Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie. Die Stadt führt vielmehr als Grund die mit dem Test- und Impfzentrum verbundene Verkehrssicherung bei den Parkplätzen an und bittet um Verständnis. Mancher fragt sich nun, ob sich die Kinder fortan im Valentinspark ballen werden und warum die Corona-Einrichtungen nicht im leeren Ballhausforum untergebracht worden sind.