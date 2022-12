Studien für ein neues Medikament geben Anlass zur Hoffnung auf eine Therapie für die Erkrankung. Doch laut Jens Benninghoff vom KBO-Zentrum für Altersmedizin am Isar-Amper-Klinikum in Haar müsste man mit der Behandlung bereits in einer Phase beginnen, in der die Patienten noch gar keine Symptome zeigen.