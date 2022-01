Von Iris Hilberth, Unterhaching

Sie sind seit bald 60 Jahren verheiratet. Ein langes gemeinsames Leben. Doch vieles geht nicht mehr gemeinsam. Aber auch fast nichts mehr alleine. Beide sind über 80, er ist noch sehr fit für sein Alter und freut sich, wenn er jünger geschätzt wird. Seine Frau kann schon lange nicht mehr mithalten. Für nahezu alles, was sie tut, braucht sie ihn. Sie leidet an Demenz. Die Krankheit kam schleichend in ihren Alltag, inzwischen bringt sie ihn an die Grenzen seiner Belastbarkeit.

Erst konnte seine Frau sich an Dinge plötzlich nicht mehr erinnern. Dann begann sie von Ereignissen zu sprechen, die so gar nicht stattgefunden hatten, von Leuten, die gar nicht da waren. Sachen verschwanden, er hat sie bis heute nicht wiedergefunden, obwohl er die Wohnung mehrmals danach abgesucht hat. Inzwischen kann er seine Frau kaum mehr aus den Augen lassen, ohne ein ungutes Gefühl zu haben. In ein Heim bringen möchte er sie nicht, er pflegt seine Frau zu Hause.

Erleichterung in seinen Alltag bringt die Herbstwindgruppe der Alzheimer-Gesellschaft im Landkreis München (AGLM). Hier wird seine Frau einmal in der Woche tagsüber betreut. Im Pfarrheim St. Birgitta in Unterhaching, das dem Verein zur Verfügung steht, wird gemeinsam gegessen, gespielt, spazieren gegangen. Alle haben Spaß. "Diese Menschen bekommen das Gefühl, noch zur Gesellschaft zu gehören", sagt die Geschäftsführerin der Alzheimer-Gesellschaft Sabine Kaufmann, und die Angehörigen würden entlastet. Es sind die wenigen Stunden in der Woche, in denen er durchschnaufen und etwas für sich machen kann.

Etwa 60 bis 70Prozent der in Deutschland lebenden Menschen mit Demenz werden Zuhause betreut. Im Landkreis München gibt es laut Alzheimer-Gesellschaft etwa 6000 Menschen mit einer Demenz, deutschlandweit sind es 1,7 Millionen. Einen Großteil der Pflege und Betreuung der Menschen mit Demenz wird durch die Angehörigen selbst übernommen.

Drei Herbstwindgruppen für eine Tagesbetreuung gibt es aktuell bei der Alzheimer-Gesellschaft im Landkreis München, zwei in Unterhaching und eine in Neubiberg, mit insgesamt 35 Teilnehmerinnen und und Teilnehmern. Wäre da nicht die Pandemie, könnte der Verein auch fünf Gruppen anbieten, denn der Bedarf ist groß. Die Herbstwindgruppen in Grünwald und Oberhaching können wegen der Corona-Vorgaben noch immer nicht stattfinden.

Selbst Ärzte dürfen nicht ohne Weiteres eine Gruppe leiten

Allerdings gibt es auch eine große gesetzliche Hürde, die es schwer macht, das Angebot in dem Maße zu erhalten und möglichst auch zu erweitern. Um die Leitung einer solchen Gruppe übernehmen zu können, verlangt der Gesetzgeber den Nachweis einer Ausbildung zur Fachkraft. Darunter versteht er etwa Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen, Erzieher, Fachhauswirtschafter, Psychologen, Gerontologen oder Sozialpädagogen. Schon Ärzte fallen im Allgemeinen nicht darunter, es sei denn, sie haben sich auf Gerontologie spezialisiert.

Sabine Kaufmann ist seit vergangenem Herbst neue Geschäftsführerin der Alzheimer-Gesellschaft Landkreis München, sie selbst ist Pflegepädagogin. "Es ist sehr schwierig, Leute aus diesen Berufsgruppen zu finden, die sich bei uns engagieren", sagt sie. Schließlich werden Pflegekräfte und Fachleute aus diesem Bereich überall gesucht. Mindestens eine Fachkraft bräuchten sie aktuell dringend, mehrere wären sinnvoll. Zur Betreuung stehen der Leitung zahlreiche Ehrenamtliche zur Seite. Sie wurden von der Alzheimer-Gesellschaft geschult, werden begleitet und unterstützt von einer Fachkraft. Jährlich erhalten sie eine Fortbildung, auch eine Aufwandsentschädigung ist vorgesehen.

Da Sabine Kaufmann befürchtet, dass auf lange Sicht nicht mehr Fachkräfte zur Verfügung stehen, hat sie selbst eine andere Idee, wie das Problem zu lösen wäre. Ihr Blick richtet sich auf die sehr engagierten ehrenamtlichen Helfer, die bereits eine umfangreiche Schulung absolviert haben und viel praktische Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Demenz und deren Angehörigen haben. Diese Helfer könnte man mit einer weiteren Fortbildung so qualifizieren, dass sie auch die Leitung einer Betreuungsgruppe übernehmen könnten, so ihre Überlegung.

Die Alzheimer-Gesellschaft schult allerdings nicht nur die Helfer, sondern auch die Angehörigen, die im Umgang mit ihren erkrankten Partnern oder Eltern oft ratlos sind. Das fängt schon bei der Verständigung an. Wer weiß schon, dass man Menschen mit Demenz keine Warum-, Wann- oder Wo-Fragen stellen sollte, weil sie das schnell überfordert. Wer denkt immer daran, dass man den dementen Partner nicht ständig auf Fehler hinweisen sollte. Auch wenn das, was er tut und sagt, in den eigenen Augen Unsinn ist?

Im Februar startet die Alzheimer-Gesellschaft Landkreis München in Zusammenarbeit mit der Pflegekasse der Barmer erneut Schulungen in der Geschäftsstelle in der Hauptstraße 42 in Unterhaching. Es geht dabei um den Umgang mit der Situationen, Informationen zur Pflegeversicherung und rechtliche Fragen sowie Entlastungsmöglichkeiten für Angehörige. Termine sind jeweils mittwochs von 17 bis 19 Uhr. Die Teilnahme ist für Versicherte aller Kassen kostenfrei.