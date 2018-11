1. November 2018, 21:45 Uhr Altersversorgung Die unterschätzte Bedrohung

Der Kranken- und Altenpflegeverein in Oberschleißheim schlägt Alarm: Eine Befragung bringt zutage, dass mit einer deutlich höheren Zahl an Menschen mit demenziellen Problemen zu rechnen ist als gedacht. Die Gemeinde soll aufklären und konkrete Projekte anschieben

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Der Titel einer "Demenzfreundlichen Kommune" wird in Oberschleißheim erst angepeilt - aber das dahinter steckende Problem ist schon näher und viel größer als vorhergesagt. Eine Analyse des Kranken- und Altenpflegevereins, der das Modellprojekt für die Gemeinde betreut, hat für Oberschleißheim reale Fallzahlen ermittelt, die um das Dreifache über den Prognosen liegen. "Bedrückend" sei das, sagte der Vereinsvorsitzende Georg Kalmer bei der Vorstellung der Erhebung vor dem Gemeinderat, "an Aufgaben und Arbeit fehlt es nicht".

In einer Befragung hat der Verein Wünsche und Erwartungen der Haushalte zur Demenzfürsorge ermittelt und dazu bei Ärzten, Pflegediensten und Sozialorganisationen Einschätzungen erhoben. Demnach ist in Oberschleißheim mit rund 500 Menschen mit demenziellen Erkrankungen zu rechnen, berichtete Kalmer. Das wären mehr als vier Prozent der Bevölkerung, für den Landkreis München waren 1,7 Prozent prognostiziert worden. In Oberschleißheim, einem tendenziell überalterten Ort, wären demnach 20 Prozent der über 65-Jährigen von Demenz betroffen, hier liegt der Landesschnitt bei zehn Prozent.

"Diese Zahlen sind auch für die Kommunalpolitik eine Herausforderung und müssen bei künftigen Entscheidungen mitbedacht werden", mahnte Kalmer. In der Haushaltsbefragung hätten 92 Prozent der Rücksendungen ein verstärktes finanzielles Engagement der Gemeinde zugunsten von Menschen mit Demenz gefordert. Die zentralen Aufgaben seien dabei die Installierung eines Ansprechpartners zur Erstinformation und Beratung zu Fragen von Demenz und die Einrichtung einer ambulanten Betreuungsmöglichkeit.

Der Kranken- und Altenpflegeverein hat für das Demenzprojekt seine Satzung erweitert und einen rege tagenden Arbeitsausschuss gebildet. Auch wurde mit Annita Sterr Anfang des Jahres eine Fachkraft für Fragen zu Betreuung, Pflege und Pflegeversicherung eingestellt. Die Mittel dafür hatte das Rathaus für 2018 bewilligt. Die Festanstellung müsse aber auf Dauer sichergestellt werden, forderte Kalmer. "Die bisherige intensive Inanspruchnahme von Frau Sterr lässt dies geboten erscheinen", betonte er, "ihre Tätigkeit ist für viele alte Menschen, ich kann es nicht anders bezeichnen, ein Segen."

86 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage haben sich für die Einrichtung einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz ausgesprochen. Ein entsprechender Antrag des Vereins inklusive einer Konzeption liegen seit Monaten im Rathaus. "Es wäre ein überzeugendes Signal an alle Betroffenen, wenn eine Entscheidung bald käme", mahnte Kalmer. Der Verein hatte bei den anstehenden Neubaugebieten an Schäferanger und Kreuzacker um Berücksichtigung gebeten und dann ganz konkret in dem anstehenden gemeindeeigenen Neubauprojekt am Frauenfeld.

"Es geht nicht um ein Haus, es geht nur um eine Etage", sagte er zu den bisherigen Debatten im Gemeinderat, wo das Demenz-Projekt als eine konkurrierende Nutzungsalternative zu anderen Bedürfnissen gesehen worden war. Das Zusammenleben von Alt und Jung, von Kranken und Gesunden solle durch die Integration in freie Wohnanlagen "bewusst gefördert werden".

Neben diesen beiden Schlüsseleinrichtungen für eine "Demenzfreundliche Kommune" müsse permanent die Aufklärungs- und Informationsarbeit über die Krankheit vorangetrieben werden, hatte der Arbeitsausschuss des Vereins als Auswertung der Umfrage ermittelt, und die Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit erkrankten Menschen erhöht werden. Längerfristige Aufgabe sei es, die Infrastruktur auszubauen. Hier seien Arztpraxen oder Läden des täglichen Bedarfs ebenso gefordert wie etwa auch die Kirchen mit einer besonderen seelsorglichen Betreuung für Kranke und Angehörige. Das Demenzprojekt müsse hier "ermutigende Anreize" setzen.

Die Ergebnisse der Umfrage und die Handlungsableitungen hat der Verein in einer Broschüre aufgelegt. Vorgestellt werden sie bei einem Podiumsgespräch am Freitag, 16. November, 18 Uhr, im Pfarrheim Maria Patrona Bavariae. Die Gemeinde sei dann aufgerufen, das auf zwei Jahre befristete Modellprojekt auch nach 2018 fortzuführen, appellierte Kalmer. Es bleibe "ein wichtiges Anliegen, eine Herausforderung, vor der wir stehen". Der Slogan des Projekts lautet auch: "Demenz geht jeden etwas an!" Dem Arbeitsausschuss "Demenzfreundliche Kommune" gehören neben Kalmer und seiner Stellvertreterin im Kranken- und Altenpflegeverein, die langjährige Gemeinderätin Christine Fichtl-Scholl, noch die Gemeinderäte Irene Beck, Peter Benthues und Hans Hirschfeld an sowie die ehemalige Leiterin des Oberschleißheimer Seniorenparks, Jana Drews.