Interview von Daniela Bode, Neubiberg

Recht früh zeichnete sich ab, dass die Weihnachtsdult in Neubiberg coronabedingt nicht stattfinden kann. Daher hat die Gemeinde über den Gewerbeverband örtlichen Läden die unentgeltliche Nutzung einzelner Buden in der Adventszeit angeboten. Ein Feinkostladen und ein Handarbeitsgeschäft stellten je eine Holzhütte auf. Die Bude vor dem Stoffladen muss wegen des Lockdowns von Mittwoch an geschlossen bleiben. Kulturamtsleiterin Andrea Braun bedauert das und erzählt, wie der Verkauf bisher lief.

SZ: Der Handarbeitsladen "Stoffherzen" hatte eine Bude vor dem Laden platziert. Dort bot jeden Tag ein anderer Kunsthandwerker seine Arbeiten an.

Andrea Braun: Wir fanden die Idee der Inhaberin und ihrer Mitarbeiterin sehr charmant, die Bude nicht selbst zu nutzen, sondern sie Kunsthandwerker aus Neubiberg und der Umgebung bespielen zu lassen. Es gab fast jeden Tag etwas Neues.

Jetzt ist die Hütte wegen des Lockdowns wieder dicht.

Ja. Das ist sehr schade. Ich glaube trotzdem, dass es ein Erfolg war. Denn es haben sich auch neue Dinge daraus ergeben. Es hat sich beispielsweise eine Künstlerin gemeldet, dass sie in die Online-Datenbank für Künstler in der Gemeinde eingetragen werden will.

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk suchte, war bei der Bude wahrscheinlich gut aufgehoben.

Johnny Vondrak bot beispielsweise Upcycling aus ausgemusterten Gegenständen der Feuerwehr an. Er ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Höhenkirchen. Aus alten Feuerlöschern baut er Minibars für Schnäpse. Aus alten Schläuchen macht er Ohrringe. Es waren lustige Sachen dabei. Eine andere Kunsthandwerkerin verkaufte Töpfersachen. Die Künstler kamen ohne Erwartung, wie mir die Inhaberin des Lades Stoffherzen erzählte, und waren froh über die Plattform.

Der Feinkostladen "Vom Fass" darf die Bude stehen lassen, weil es sich um ein Lebensmittelgeschäft handelt.

In dem Laden kann man Öle, Weine und anderes in eigene Flaschen abfüllen lassen. Weil das aufwendig ist und der Laden nicht so groß, war es die Idee der Inhaber, mit der Bude das Weihnachtsgeschäft zu entzerren und Gedränge zu vermeiden. In der Bude gibt es fertig zusammengestellte Packungen. Die Inhaber öffnen sie bei Bedarf.