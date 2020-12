Interview von Daniela Bode

Christkindlmärkte, Adventskonzerte - vieles, was die Vorweihnachtszeit so besonders macht, fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Daher hat sich die Musikschule Dreiklang, die im Landkreis unter anderem in Neubiberg, Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn Kurse anbietet, etwas einfallen lassen. Claudia Bahr, Bereichsleiterin für den Münchner Südosten, erzählt.

SZ: Sie versuchen, die Weihnachtsstimmung mit einem klingenden Weihnachtsmarkt zu retten. Was kann man sich darunter vorstellen?

Claudia Bahr: Der Weihnachtsmarkt ist für unsere Weihnachtsaktionen natürlich nur ein Bild für einen Ort, wo Kunst, Genuss und adventliche Stimmung gewöhnlich einen Platz haben. In diesem Jahr müssen wir andere Wege finden. Zum Beispiel kann unser traditionelles Adventskonzert aufgrund der Veranstaltungsbeschränkungen leider nicht live stattfinden. Deshalb sind einige Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften in dieser Woche fleißig dabei, ihre erarbeiteten Stücke aufzunehmen, sodass das Konzert am Samstag, 5. Dezember, um 19 Uhr online, aber live moderiert, stattfinden kann. Wer teilnehmen möchte, meldet sich vorab per E-Mail an claudia.bahr@3klang-musik.de an.

Beim Online-Winterkurs am 7. Dezember kann man mitmachen. Was erwartet einen und an wen richtet sich das Angebot?

Das Angebot ist für unsere jüngsten Schüler im Alter zwischen vier und sechs Jahren gedacht. Mit Glockenspiel und Trommel werden kleine Geschichten musikalisch gestaltet, gesungene Lieder mit Tönen begleitet und kleine Melodien erlernt.

Wie beim realen Weihnachtsmarkt kann man bei Ihnen ein - klingendes - Weihnachtsgeschenk erwerben...

Ja, genau. Man kann bei uns ein schönes, hoffentlich dann auch bald klingendes Weihnachtsgeschenk erwerben. Wir bieten einen Geschenkgutschein für einen Schnuppermonat für Instrumental- oder Gesangsunterricht oder unsere Erwachsenen-Flexikarte an. Während unseres Weihnachts-Countdowns vom 14. bis 17. Dezember kann man dabei noch etwas Geld sparen. Näheres zu unseren Aktionen erfährt man auf unserer Website unter www.3klang-musik.de oder bei einem netten Telefonat mit unserem Büro.

Was braucht es aus Ihrer Sicht für Weihnachtsstimmung?

Für Advents- und Weihnachtsstimmung braucht es meist gar nicht so viel. Sich Zeit nehmen, zur Ruhe kommen, weihnachtliche Musik hören oder selber musizieren, dazu noch etwas Tannengrün und eine brennende Kerze tun Wunder.