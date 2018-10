30. Oktober 2018, 21:57 Uhr Allerheiligen Gräbersegnungen

Gedenken an die Verstorbenen mit "Seelenlichtern" und festlich geschmückten Gräbern

Das Gedenken an die Verstorbenen wird auf den Friedhöfen am Donnerstagnach- mittag, 1. November, mit Gedenkfeiern und Gräbersegnungen begangen. Die Grabanlagen werden festlich hergerichtet und oftmals so genannte "Seelenlichter" angezündet.