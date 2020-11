Nach dem Rekordwert von 143 Neuinfektionen am Dienstag hat das Landratsamt am Mittwoch nur 47 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell sind 697 Personen im Landkreis München infiziert (Stand: Mittwoch, 14.30 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden damit 4956 Infektionsfälle im Landkreis bestätigt.

Die 47 neuen Fälle verteilen sich auf 19 der 29 Kommunen im Landkreis. Fünf sind es in Ismaning, je vier in Garching, Haar, Neuried, Oberhaching und Unterhaching, in den anderen Orten noch weniger. Wegen der hohen Zahlen an den vorangegangenen Tagen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis München am Mittwoch wieder angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete einen Wert von 180,6. Die wichtige Kennziffer gibt die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen an. Allein von Montag auf Dienstag kamen laut Landratsamt 143 neue nachgewiesene Ansteckungen mit dem Coronavirus dazu. In der Stadt München lag die Inzidenz am Mittwoch mit 177,3 erstmals etwas niedriger als im Landkreis.

Die meisten Infektion seit Ausbruch der Pandemie werden bisher aus der Gemeinde Haar gemeldet, wo 444 Infizierte nachgewiesen wurden, gefolgt von der Stadt Unterschleißheim mit 440 und Unterhaching mit 415. Im ähnlich einwohnerstarken Ottobrunn sind es dagegen nur 330. Die wenigsten Infektionen wurden in den kleinen Gemeinden Straßlach-Dingharting (22), Schäftlarn (44), Baierbrunn (49) und Brunnthal (50) gezählt.