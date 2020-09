Die Zahl der dokumentierten Neuansteckungen mit dem Coronavirus hat sich verringert. Nach Angaben des Landratsamtes wurden zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag neun Neuinfektionen gemeldet - gegenüber 14 am Vortag. Damit verringert sich auch die Sieben-Tage-Inzidenz von 26,4 auf 24,7. Der Wert gibt an, wie viele Menschen innerhalb einer Woche je 100 000 Einwohner positiv getestet wurden. Ein Wert über 35 gilt als Frühwarnung, ab 50 sind Maßnahmen der Behörden erforderlich.

Landrat Christoph Göbel (CSU) sieht den Landkreis ausdrücklich nicht in einer zweiten Welle, warnt aber vor dem Herbst: "Da sehe ich besonders die Grippewelle nahen. Husten, Schnupfen, Fieber - wie sollen die Leute da wissen, was Covid-19 ist und was nicht?", sagte Göbel am Donnerstag beim Presse-Jourfixe. Das Landratsamt habe deshalb das Ziel, in jeder Kommune Tests zu ermöglichen. "Es ist wichtig, dass wir nicht in eine Reaktion kommen. Wir wollen einen Schritt voraus sein." Die zuletzt steigenden Infektionsraten sieht Göbel in den Rückreisewellen nach den Sommerferien begründet.

Einen Hotspot im Landkreis gibt es weiterhin nicht. Gemeldet wurde jeweils ein Fall in Garching, Grünwald, Kirchheim, Neubiberg, Neuried, Planegg, Schäftlarn, Unterföhring und Unterhaching. Nur einer der Neuinfizierten ist älter als 60, zwei dokumentierte Fälle stammen aus der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen, sechs aus der der 15- bis 34-Jährigen. Seit 4. Februar wurden im Landkreis 1836 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, 122 gelten als akut infiziert. 1618 Menschen gelten als genesen, 96 Patienten starben in Verbindung mit Covid-19.